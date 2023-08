«Keine Angst, mich zu exponieren»

Sie sehen sich als Vermittler?

Zum Teil, ja. Durchbefehlen kann ich sicher nicht (lacht). Aber natürlich sehe ich mich auch als Führungsperson, die in die Zukunft schaut. Von meiner früheren Chefin Ruth Dreifuss lernte ich: Konflikte gehören auf den Tisch.



Aber zur Zukunft gehört auch, die Vergangenheit aufzuarbeiten, oder?

Auf jeden Fall. Die Mitarbeitenden haben die letzten Monate enorm gelitten. Mir ist es ein grosses Anliegen, ihnen zuzuhören und auf sie zuzugehen. In einem externen Untersuchungsbericht war von toxischer Stimmung auf der Geschäftsstelle die Rede.



Und heute?

Es war ein glücklicher Zufall, dass ich im Juni, kurz nach der Wahl zum Präsidenten, bereits an einem Anlass für alle Mitarbeitenden teilnehmen konnte. Da spürte ich anfangs deren Anspannung – aber dann auch ein Aufatmen. Sie sehen: Da ist jemand, der uns über die Klippe hilft.



Wie vermitteln Sie das konkret?

Ich bin, wie ich bin. Dazu gehört auch mal ein kecker Spruch. Wobei mir hier die Erfahrung hilft: Ich habe keine Angst, mich zu exponieren. Eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche: Menschen in Not Hilfe bieten. Eine grossartige Aufgabe! Sie stehen für den Neuanfang.



Doch im Rotkreuzrat, dem höchsten Gremium des SRK, sitzen immer noch Leute aus der Krisenzeit. Das sorgte für Kritik!

Ich finde es richtig, wenn ein Teil des Gremiums über die Vergangenheit Bescheid weiss. Sind nur neue Leute in der Verantwortung, besteht die Gefahr, dass sie in die gleichen Hindernisse laufen. Die Zusammensetzung des Rats ist allerdings nicht zeitgemäss. Da sitzen zu viele alte weisse Männer drin (schmunzelt). Darum gibt es in den kommenden Monaten eine breite Konsultation, in der die Anforderungen an den Rat und an das Präsidium definiert werden. Wer diesen nicht entspricht, tritt im Juni 2024 zurück.



Sehen Sie sich als Übergangspräsidenten?

Nein. Ich möchte so lange bleiben, bis wir wieder so stark sind wie früher und wie es der Allgemeinheit dient. Zehn Jahre sind das aber sicher nicht.