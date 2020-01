Nicole Bernegger: «Ich bin heute genau am richtigen Ort»

Was war das Positive, was das Negative an «The Voice»?

«The Voice» gibt einem die Chance, sich durch das Medium Fernsehen einem breiten Publikum vorstellen zu können. Dass du nur wenige Minuten hast, um die Leute zu packen, ist eine echte Herausforderung, aber es ist auch ein wertvolles Training für jede weitere Bühne. Man lernt, mit viel Druck umzugehen. Ich habe viele Leute kennengelernt, mit denen sich auch später eine Zusammenarbeit ergab. Und ich habe viel über das Musikbusiness gelernt. Nachteilig an der Teilnahme einer Casting-Show ist, dass die Glaubwürdigkeit als Künstlerin leiden kann. Es gibt immer Leute, für die du nur das Produkt einer TV-Show bist. So kann es passieren, dass du potenzielles Publikum nicht erreichst.