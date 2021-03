Mit «Abenteuerlustig» habt ihr euch wohl euren Traumjob geschaffen?

Claudio Zuccolini: Eigentlich ja. Ich finde, es ist auch berechtigt, dass wir den Plausch an der Arbeit haben.

Nik Hartmann: Das hat die Unterhaltungsbranche an sich. Wir haben es uns über all die Jahre so erarbeitet, dafür schäme ich mich nicht.