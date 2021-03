Laetitia Guarino, wie haben Sie mit Stefano Ihr Jubiläum gefeiert?

Stefano hat mir am Tag unseres Jubiläums, vergangenen Freitag, einen Ballon ins Spital geschickt. Ich war sehr überrascht und super glücklich darüber. Das ist einer der Gründe, warum ich Stefano so liebe: Er findet immer einen Weg, mich zu überraschen. Am Wochenende haben wir uns eine Übernachtung in einem Hotel in der Schweiz gegönnt, weil wir nicht reisen können und die Restaurants zu sind.