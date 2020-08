Jetzt aber will Iouri Podladtchikov sich anderen Projekten widmen. Schon seit Längerem macht er auch als Fotograf von sich reden, studierte bis zum Frühling Fotografie in New York. An der Uni Zürich hat er sich ausserdem nun für Kunstgeschichte und Philosophie eingeschrieben. «Ich will fotografieren, aber auch schreiben», sagt der Snowboard-Olmypiasieger. Und: «Ich will Künstler sein. Und noch lieber Tänzer.»