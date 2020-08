Padi Bernhard kehrt seiner ewigen Liäbi den Rücken

Aber zuerst gilt es noch, eine andere Herausforderung zu meistern: Padi Bernhards 50. Geburtstag am Tag nach der CD-Taufe. «Ganz ehrlich? Am liebsten würde ich den Tag ignorieren», meint er seufzend. «Nun beginnt definitiv das letzte Lebensdrittel. Dabei fühle ich mich eigentlich noch ziemlich jung – ich habe das Gefühl, dass ich weder reifer noch weiser geworden bin», sagt Bernhard lachend. «Nur wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue, sehe ich, dass sich da doch was getan hat.»