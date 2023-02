«Bereit für jede Herausforderung»

Wer der Hübschere auf dem Foto sein werde, sei klar, sagt der Lange. Hastig stülpt er die Milchkanne über seinen Kopf. Der Kurze nimmt dafür langsam den Deckel. Chapeau, wie die zwei sich ergänzen. Wenn Christian Höhener (53) und Peter Winkler (54) in den Bühnenkostümen in ihrem Wohnort Dietikon ZH unterwegs sind, werden sie als Lapsus schnell erkannt. Neben der Milchkanne tragen die Komiker noch zwei Alphörner und Schweizer Fahnen, an denen Bohrmaschinen montiert sind, mit sich – Fahnenschwingen leicht gemacht. «Am ‹Gfätterle› und ‹Tüftle› haben wir Freude, auch an ‹Grätli›», begründet Winkler.