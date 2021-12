«Radio ist an Weihnachten die akustische Schulter zum Anlehnen»

Machen wir einen Sprung: Nach Stunden auf Sendung mit vielen Menschen und Emotionen machst du dich auf den Heimweg durch die Nacht. Wie fühlt sich das für dich an?

Nach solchen speziellen Sendungen bin ich immer voller Adrenalin und kann unmöglich sofort ins Bett. Darum ist es schön, dass mich meine Familie am 25. Dezember in Zürich im Radiostudio abholt und wir gemeinsam den Abend verbringen können. Mein Mann und mein Sohn hören sich die Sendung ausserdem zu Hause auch an. So gibts zuerst ein kurzes Feedback (lacht). Aber dann können wir in aller Gemütlichkeit Weihnachten feiern.