Luca Hänni im SI-Weihnachtsfragebogen

«Rubellose sind die tollsten Geschenke!»

«Wir werden Weihnachten erst bei Christinas Familie in Deutschland, danach bei meiner in der Schweiz feiern», verriet Luca Hänni kürzlich. Wir wollten von ihm wissen, was ihm am Weihnachtsfest am wichtigsten ist und auch, was ihn manchmal ein bisschen nervt.