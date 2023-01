Abfahrt in ein neues Leben

Ein letztes Mal quatschen mit den Pistenarbeitern am Lauberhorn. Fans in «Danke Beat»-Leibchen. Tochter Clea (4) die in der Lauberhorn-Woche überall dabei ist, beim Hundschopf zuschaut, ihrem Papa im Zielraum nachläuft, bei der Bühne vor Tausenden Fans abends auf dem Dorfplatz in Wengen BE auf seinem Arm sitzt. «Es sind sicher Emotionen da», sagt Beat Feuz (35) und versucht dennoch, kein zu grosses Brimborium daraus zu machen. «Die Familie hier im Ziel zu haben, hat mich am allermeisten gefreut.» Und natürlich die «Beat»-Rufe überall. «Das zeigt, welche Emotionen ich in den letzten zehn, fünfzehn Jahren in die Stuben gebracht habe.»