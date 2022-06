Einen grünen Daumen und einen langen Atem braucht auch, wer in -Sabine Rebers Leben mithalten will. Am Vortag hat das Paar acht Stunden am Stück den Garten gejätet. An freien Tagen zieht es sie oft auf eine Ski- oder Wandertour. Auch am Glücksbuch hat Pascal mitgewirkt. Als Geograf und Wanderleiter brachte er die perfekten Voraussetzungen mit, um eine Karte für den Reiseführer zu gestalten.