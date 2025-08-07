Wie funktioniert die Stromversorgung?

Wir haben ein Notstromaggregat und eine kleine Solaranlage auf dem Dach. Wenn es länger schlechtes Wetter ist, wird es kritisch. Wir haben zwei Kühlschränke, eine Gefriertruhe und zwölf Batterien. Abends von fünf bis zehn Uhr morgens ist der Stromverbrauch am grössten – das Licht brennt, und alle wollen gleichzeitig ihre Handys und Geräte laden. Das ist dann nicht möglich, sonst reicht es nicht. Wenn der Helikopter mit neuer Ware kommt, brauchen die Gefriertruhe und der Kühlschrank viel mehr Strom, weil alles neu gekühlt werden muss.