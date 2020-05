Salar Bahrampoori: «Was ich mir antue, ist echt heftig»

«Mir ist das Wetter egal. Im Kraftraum drehe ich durch, darum gehe ich auch bei Regen raus. Wenn möglich, mache ich auch Kraftübungen im Wald mit Holzstämmen oder Koordinationstraining auf unebenen Wegen. Hauptsache in der Natur.» Schwer fällt ihm das nicht, denn seine junge Lagotto-Romagnolo-Hündin Liesl ist Motivation und Begleiterin in einem. «Sie ist nun alt genug und darf voll mit mir mitspörtlen. Im ersten Jahr muss man Hunde noch schonen, aber jetzt ist sie so in ihrem Element. Sie kommt mir mit joggen und begleitet mich und meine Freundin Barbara auf Skitouren. Wir lieben das alle.»