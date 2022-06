Sänger Kunz zersägt seinen Preis

Eine kleine Reise in die Vergangenheit: Mundart-Musiker Kunz, 36, betritt das Gelände seiner ehemaligen Lehrfirma in Schenkon LU. Hier hat der gelernte Maurer vor rund 20 Jahren seine Stifti begonnen. Im Rucksack schleppt er heute zwei Betonklötze mit sich. Sein ehemaliger Lehrmeister Franz Huber, 58, ist stolz, denn die Steine haben es in sich! Sein einstiger Schützling hat gerade zwei Swiss Music Awards gewonnen als «Best Male Act» und für das «Best Album». «Von uns hätte niemand je gedacht, dass es für dich irgendwann mit deiner Musikkarriere aufgeht», sagt Huber. «Wir haben dich oft belächelt, gell?» – «Ja, aber das war ein Ansporn», so Kunz. «Und seien wir ehrlich: Ihr wusstet auch alle, dass ich ‹ned gern chome go schaffe›.» Unter Aufsicht seines früheren Lehrmeisters will Kunz – auch ausgebildeter Baupolier – den Preis für das «Best Album» mit der Fräse in sechs Stücke schneiden, damit der Stein unter den Bandmitgliedern fair aufgeteilt werden kann.