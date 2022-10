«Das Alter ist eine mega Chance»

«Schau, schau, hier! Das war ein Restaurant mit Stil, das war ‹le vieux style de Berne›. Jesses Gott», sagt Esther Gemsch und schaut in eine Boutique statt ins «Du Théâtre». «Ich habe auch noch viele Erinnerungen an das Lokal. Erinnerst du dich noch an Käti B., die Gerantin?», fragt Stefan Kurt. Arm in Arm schlendern sie durch die Gassen, gehen mit ihren Erinnerungen spazieren. Gemsch: «Das heutige Bern hat mit mir nicht mehr viel zu tun. Nichts ist mehr so, wie es war. Ich empfinde eine Hassliebe.» – «Ich bin … wir sind aber auch anders, und das ist doch gut so», erwidert Kurt, den es fürs Theater früh wegzog. Viele Künstler, verrückte Leute, seien aber in Berner Beizen hängen geblieben. «Bern meinte zu diesen Leuten, sie sollen am Boden bleiben. Diese Künstler haben angefangen zu trinken und blieben für immer dort.» – «Wahnsinnige Talente», sagt Gemsch. «Es heisst stets, man soll bescheiden sein. Die Nivellierung gegen unten ist gut. Alles, was über diesem Band ist, will man hier nicht. Das ist nicht nur in Bern so, Stefan. Wir hatten einfach unsere Ausbrüche hier, wollten unsere Träume verwirklichen und wurden zurückgehalten.»