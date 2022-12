«Mein Perfektionismus ist echt anstrengend»

Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Als Schlagersängerin wird man oft in die Schublade «Lächeln ohne Tiefgang» gesteckt. Wenn die Leute mich dann kennenlernen, sind doch manche überrascht, wie viel Tiefgang in mir steckt.



Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Eben, entspannter sein. Da bin ich jeden Tag dran.



Haben Sie schon mal eine Therapie gemacht?

Physiotherapien schon mehrere. Aktuell bin ich auch gerade dabei. Ich bin aus fast zwei Metern Höhe von der Bühne gesprungen. Dann hat sich das Knie wunderbar entzündet. Die Ärzte haben mich für die mehrstündige Liveaufzeichnung von «Die grosse Silvester Show» wie einen Sportler fitgespritzt. Im Januar habe ich zum Glück keine Verpflichtungen und kann mich erholen.