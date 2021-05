Braucht ihr deshalb jeweils eine Auszeit voneinander und kehrt für ein paar Tage nach Hause zurück?

Sway: Es ist eine Mischung aus allem. Wir freuen uns doch sehr, unsere Familien zu sehen und wir sind zu fest ins eigene Bett verliebt. Aber das ist ja das Schöne: den Camper kann man auch mal stehen lassen. Wie sagt Bligg so schön …?

Bligg: «… you’re life is rocking when your living room is rollin’». Das ist ein schöner Schlussatz für den Artikel. (Lacht)