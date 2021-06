Schweizer Prominente freuen sich über die neuen Freiheiten

«Das ist das grösste Konzert seit Langem gewesen», sagt der Basler Sänger James Gruntz, 33, nach seinem Auftritt vor 300 Schülerinnen und Schülern in Herzogenbuchsee BE. Vergangene Woche spielte er noch vor viel kleinerem Publikum in Baden am Bluesfestival. «Nach dem ersten Song habe ich fast meine Stimme verloren – ich war so gerührt.» Das habe ihn selber überrascht, weil er gar nicht so gerne im Mittelpunkt steht. «Ich merkte, dass Musikmachen vor einem Publikum die intensivste Art ist, diese Kunst zu leben. Und wie viel mir Konzerte geben.» Kein Bandraum, kein Livestreaming könne dieses Gefühl ersetzen. «Man ist nicht abgelenkt vom Handy, sondern konzertiert sich voll auf den Moment.»