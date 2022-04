Schweizer Spitzenkoch soll Demi Moore lieben

Gemeinsam an die Fashion Week

Im März 2022 wurden Daniel Humm und Demi Moore zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesehen, als sie gemeinsam nach Paris reisten, um sich an der Fashion Week einige Shows anzusehen. Bei der Herbst-Winter-Präsentation von Chloé sassen sie in der ersten Reihe, zwar nicht ganz nebeneinander, doch bei genauem Hinsehen konnte man hinter Demi Moores Sonnenbrille verliebte Blicke in Richtung Daniel Humm erahnen.