Die Räume sind lichtdurchflutet, die grossen Fenster bieten Blick auf den Umschwung. Ein kleines Paradies mitten in Flawil SG können Sandra (33) und Daniel Bösch (34) ihr Zuhause nennen. «Ich liege oft hier vor dem Fenster und denke nach», sagt der Unspunnen-Sieger 2011 und zieht seine Füsse aufs Sofa hoch. Am linken Schienbein wird eine lange Narbe sichtbar. Sie stammt von einer Knochentransplantation, die der ehemalige Spitzenschwinger (106 Kränze, 23 Kranzfestsiege) im März hatte. Ausser Haus geht er an Krücken. «Mein Körper muss mit dem Spenderknochen noch an- und verwachsen.» Zwei Jahre könne das dauern. «Aber langsam gehts besser. Früher habe ich alles selbst gemacht, und nun war ich lange die ‹Chasch mer, gisch mer, holsch mer›-Person. Schwierig für mich.»