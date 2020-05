Wie erging es dir in den ersten Monaten der Schwangerschaft?

Das erste Trimester war wirklich sehr intensiv. Ich war so müde! Ehrlich, so eine Müdigkeit habe ich noch nie gespürt. Mein Schlafbedürfnis war enorm. Und dann nach zwölf Wochen war das von einem auf den anderen Tag weg und ich hatte total viel Energie. Jetzt bin ich gerade im dritten Trimester und bin sehr gespannt, was das zu bieten hat.