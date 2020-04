Seven zieht nach «Sing meinen Song» Bilanz

Seven, die erste Staffel «Sing meinen Song» ist vorbei. Was nimmst du mit aus der Zeit auf Gran Canaria?

So viel! Es ist schwierig, das überhaupt zu beschreiben. Vielleicht ist das am ehesten mit einer Schulreise zu vergleichen. Man kennt ein paar Leute gut, andere gar nicht, aber alle teilen eine gemeinsame Leidenschaft. Und so sind wir sehr eng zusammengewachsen. Das Leben lenkte uns nicht ab, wir waren auf dieser Insel ohne Sitzungen, ohne Ablenkungen. So wurde plötzlich aus sieben Alphatieren ein Team. Es sind wirklich innerhalb kürzester Zeit echte Freundschaften entstanden. Das kann die Kraft der Musik.