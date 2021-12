Noch ists ein bisschen leer in der Wohnung im vierten Stock, direkt unterm Dach. Das Container-Frachtschiff mit Anjas Sachen legt in ein, zwei Wochen in Amsterdam an, dann wird alles auf einen Lkw umgeladen und zu ihr in die Schweiz geliefert. «Es sind vor allem Kleider, Dokumente und ein paar persönliche Dinge.» Die Einrichtungsgegenstände aus ihrem New Yorker Apartment hat das Topmodel verkauft. «Ich hänge nicht so sehr an Dingen.» Ausnahme: ein kleines Bänkli. «Ein Vintage-Teil, das ich quer durch New York schleppte. Es ist das einzige Möbelstück, das ich eingepackt habe und das mich in der Schweiz fortan an meine beste Freundin erinnern wird.»