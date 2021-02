Denn 2020 hätte das Jahr von Annie Taylor werden sollen. Das Debütalbum «Sweet Mortality» war auf den Frühling geplant, genauso eine USA-Tournee: über zehn Konzerte, vom kalifornischen Los Angeles bis nach Austin, Texas. «Am 12. März erhielten wir die Visa-Stempel in unsere Pässe», sagt Bassist Michael Mutter, 37. Doch dann folgt der Lockdown. «Das war ein richtiger ‹Downer›. Und der ganze Aufwand für nichts.» Dabei wollten sie sich mutig in neue Gefilde stürzen – so wie ihre Namensgeberin Annie Taylor. Die 63-jährige verwitwete Lehrerin stürzte sich 1901 als Stuntfrau in einem Fass die Niagarafälle hinunter – und überlebte als erster Mensch überhaupt! Sie liess das Fass patentieren, «doch es wurde ihr später geklaut, und sie starb mausarm in einem Kloster», erzählt Michael. Kurz: eine Person mit einer spannenden Geschichte – perfekt als Bandname!