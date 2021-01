Wie habt ihr dieses Jahr gefeiert?

Diese Jahr ist natürlich speziell. Wir haben drei kleine Partys gemacht. Am 31. Dezember, ihrem Geburtstag, waren wir zu Viert in den Bergen. Mein Bruder und seine Frau kamen dann dazu, da sie auch die Paten unserer Mädchen sind. Wir haben dann eine Torte gekauft und diese im Hotelzimmer gegessen. Und am Abend im Hotel zu sechst gegessen und natürlich die Kinder gefeiert.