Die grosse Zahl Frauen in der Aula täuscht: In der Schweiz gibt es knapp 2150 Gemeinden – nur in rund 350 steht eine Frau an der Spitze. 16 Prozent. «Das ist nicht wirklich viel. Unsere gesamte Gesellschaft soll vertreten sein», sagt Jolanda Brunner-Zwiebel, 61, SVP-Gemeindepräsidentin von Spiez BE. «Und in der Frage von Männern und Frauen heisst das eigentlich fifty-fifty.» Die Meinungen über eine Frauenquote im Amt gehen auseinander – und doch sind sich fast alle Anwesenden in einem Punkt einig: Frauen würden häufig zu stark an sich zweifeln. Sylvie Masserey Anselin, 45, FDP-Gemeindepräsidentin von Chalais VS, sagt: «Die Herausforderung ist, Menschen zu finden, die bereit sind, diese öffentlichen Funktionen zu übernehmen, die sehr oft exponiert sind.»