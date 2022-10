«Wir packen die Momente der Freude!»

Religionsunabhängig, woran glauben Sie?

Studer: Ans Gute. Ich glaube, dass eine positive Energie existiert, die einen begleitet. Wie man dem sagen will, ist jedem selber überlassen. Ich bin sehr offen für alle Religionen, solange die Menschlichkeit an erster Stelle steht. Leider ist Religion oft auch da, um Menschen auszunutzen und zu manipulieren.

Müller: Jeden Abend, wenn ich im Bett liege, bete ich. Es ist nicht mehr ein Gebet «an den Vater im Himmel», sondern mehr ein Gespräch mit einer höheren Macht. Darin lasse ich den Tag Revue passieren, sage Danke, dass ich da sein und das alles machen darf. Ich bin wohl kitschig-religiös und schäme mich manchmal schon fast dafür. Aber das ist meine Art. Bezüglich Kirche und Religion bin ich wie Sandra ambivalent.

Louves: Gott, Allah, Buddha – egal, eine Macht ist da. Was mir meine Eltern mitgegeben haben: Ich glaube an Schicksal, dass alles so kommt, wie es muss. Und ich glaube an meine Schutzengel, die mir den Weg zeigen.