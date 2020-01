Andere Fahrer sind talentierter. Andere stellen im Training Bestzeiten auf. Doch wenn Yule etwas will, findet er eine Lösung. Und er ist ein Rennhund. Er ruft seine beste Leistung dann ab, wenns drauf ankommt. Und genau so holt er sich am vergangenen Sonntag in Adelboden BE die Siegerglocke als erster Schweizer seit zwölf Jahren. Die Tribüne am Fuss des Chuenisbärgli erzittert wie schon lange nicht mehr.