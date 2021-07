So bereitet sich Beatrice Egli auf Matterhorn-Besteigung vor

Vor ein paar Jahren war Beatrice Egli in Zermatt, schaute auf das Matterhorn und dachte: «Ach, da möchte ich auch mal hoch.» Als sie im Sommer 2020 auf einer Glacier-Express-Reise von St. Moritz nach Zermatt war, erinnerte sie sich an ihr Vorhaben – schliesslich waren wegen Corona alle ihre Konzerte abgesagt worden. Egli informierte ihr Team und kam mit Schweiz Tourismus in Kontakt. Nun, Ende Juli, steht im Rahmen der «100% Women Peak Challenge» von Schweiz Tourismus die Erklimmung des ehrwürdigen Horu an. «Schneller, als gedacht», sagt Egli. «Die Idee entstand aus einem Floh, den ich mir ins Ohr setzte. Das ist öfters in meinem Leben so: Ich will etwas machen, überlege aber nicht, was es heisst.» In diesem Fall bedeutet es vor allem viel Schweiss. «Ganz ehrlich, ich war immer etwas sportlich, aber ich bin keine Bergsteigerin, sondern eine Geniesserin und hoffe einfach für mich, dass ich es auch geniessen kann.»