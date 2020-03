So gehen Promi-Singles mit der Corona-Isolation um

Fühlst du dich manchmal einsam?

Nein überhaupt nicht, weil wir ja alle trotzdem zusammenstehen. Und es ist ja auch genau das, woran ich arbeiten will. Als Kristina und ich uns getrennt haben, habe ich mich entschlossen, dass ich lernen will, allein zu sein, und dazu gibt es keinen besseren Moment als diesen. Ich denke natürlich extrem viel an Kristina, das ist klar. Wir haben in den dreieinhalb Jahren unserer Beziehung viel Zeit miteinander verbracht und hier in meiner Wohnung erinnert mich extrem viel an sie.