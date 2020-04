Was hat Ihnen in den letzten Wochen besonders viel Freude bereitet?

Zu sehen, wie sich die Menschen was einfallen lassen, um das Beste aus der Situation zu machen. Besonders freut mich wie meine Frau in der Situation nach Alternativen sucht und versucht, weiterhin betagten Menschen Lebensfreude zu schenken. Die Stiftung besucht normalerweise Pflegeeinrichtungen mit speziell ausgebildeten Künstlern. Die Besuche mussten eingestellt werden, um die Bewohner zu schützen. Die Stiftung hat aber ruck zuck einen Youtube-Kanal eröffnet und die 16 Künstler nehmen regelmässig Videos auf. Sie sprechen mit den Leuten, als wären sie bei ihnen in der Stube, laden sie zum Singen oder Schunkeln ein. Für die Lebensfreude-Clowns ist das auch Neuland, aber ich finde, sie machen das wirklich gut. Es wird Handorgel oder Ukulele gespielt, alte Lieder werden gesungen. Die Heime können die Videos ihren Bewohnenden auf Tablets oder Fernsehbildschirmen abspielen. Private können für ihre pflegebedürftigen Partner die Videos ebenfalls verwenden, kostenlos. Wer nicht so fix mit dem Compi ist, so wie ich zum Beispiel, kann Familienmitglieder bitten, via Teamviewer zu helfen. Die Videos sind echte Aufsteller.