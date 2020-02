Wer braucht schon einen Tiefgaragenplatz, wenn er den Hauptbahnhof Zürich mit 14 Perrons und 26 Gleisen (ohne Trams!) vor dem Haus hat. Musikmanager Oliver Rosa, 46, «tauschte» seinen Wagen einst gegen ein Gemälde – und besänftigte so auch gleich noch seine leicht verstimmte Ehefrau Henriette, 50. Als die hörte, wie viel das Werk kostet, das sich ihr Gatte an einer Kunstmesse hatte reservieren lassen, stellte sie ihn vor die Wahl: Bild zurückgeben oder Auto verkaufen! Die «Bibliothek» in Öl hängt nun bei Rosa in der Küche. Mitten im Zürcher Kreis 5 auf dem Gelände des einst besetzten Wohlgroth-Areals – da, wo lange Zeit das auf einer Mauer prangende «ZUREICH» einfahrende Zugpassagiere begrüsste.