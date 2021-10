Hinter der Eingangstür in Lässers Reich hängt eine «Ideentafel». Darauf notieren alle in der Familie, was sie gern gemeinsam unternehmen möchten. Zeit mit ihrem Partner und ihrer Tochter zu verbringen, ist Claudia wichtig. Mit der Geburt von Linn schraubte sie ihr Arbeitspensum auf 80 Prozent herab. Das sei auch dank ihrer Chefs möglich gewesen. «Ich schätze es sehr, dass mir mein Vorgesetzter stets grosses Vertrauen schenkte. So kann ich Beruf und Familie gut unter einen Hut bringen.»