Früher hätten die Workaholics bei manchem sofort zugesagt. Als frischgebackene Eltern sei es gerade nicht der richtige Zeitpunkt. «Es heisst doch, dass Mütter durchs Stillen chaotisch werden. Und ich bin definitiv nicht so konzentriert wie früher.» Und auch Karpi geniesst die Zeit mit der Familie und wird beim Babymassage-Kurs nur schon wegen seiner Anwesenheit und dem «zufriedensten und schönsten Baby als Super-Daddy» gefeiert. «Karpi macht als Vater einfach noch mehr Seich als vorher, was unsere Tochter unterhält.» Natascha ihrerseits sei immer organisiert gewesen und jetzt «als Mutter einfach megaorganisiert». Aber betreffend Arbeit, so sagen sie, «machen wir momentan gerade nichts – wobei im Januar noch was kommt». Was, das ist geheim.