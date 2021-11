Aus New York mitgebracht hat Felix Fischer wenig. Ein beiges Sofa, das er satinblau überziehen liess. Eine geschenkte Lampe aus dem Olympic Tower an der Fifth Avenue, die im Schlafzimmer steht. Einen Holztisch im Midcentury-Stil, der farblich nicht zum Parkettboden in Zürich passte und die Einrichtung «wie in der Praxis eines Tropenarztes» hätte erscheinen lassen. Ein Alfredo-Esstisch von Designer Alfredo Häberli steht nun im lichtdurchfluteten Saal. Darauf steht eine schwarze Vase, die er im Cabinet Store in Zürich ergattert hat – Blumen sind seine Leidenschaft.