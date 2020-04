«Sollen wir in getrennten Betten schlafen?»

Miu car scazi, mein lieber Schatz, spreche ich meinen Freund Stelios auf Rätoromanisch an. Was wollen wir jetzt tun? Immer wenn ich etwas Ernstes besprechen möchte, rede ich ihn in meiner Muttersprache an. Wir sitzen zu Hause auf dem Sofa und diskutieren darüber, ob wir wegen der Pandemie unsere Lebensgewohnheiten in den eigenen vier Wänden ändern sollen.