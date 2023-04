Die Lust aufs Gitarrespielen hat Jan Fitze in all den Jahren nicht gepackt – dabei probiert er gern Dinge aus. In der vierteiligen Serie «SRF bi de Lüt – Fitze übernimmt» steht der Redaktor und Videojournalist des beliebten TV-Formats, in dem Land und Leute in der Schweiz präsentiert werden, für ein-mal selbst vor der Kamera. Dabei übernimmt er die Rollen seiner bisherigen Protagonisten. Er kocht wie bei der «Landfrauenküche», taucht in die Vaterrolle ein wie in «Familiensache», führt für drei Tage eine SAC-Hütte wie in «Hüttengeschichten» oder pflegt Hunde, Katzen und Wildschweine wie bei «Echte Tierhelden». «Dieses Format entspricht mir», sagt der Thurgauer. «Ich kann besser improvisieren als planen und finde zu den verschiedensten Leuten einen Draht.» Schliesslich wusste der Berggänger und Hobbykoch, dass er wandern und ein gutes Menü zubereiten kann. «Mein Vater stand jeden Sonntag ab drei Uhr in der Küche», erzählt er. «Als 14-Jähriger machte ich ihm dies mit zwei Freunden nach, ein riesiges Geköch! Wir kauften schon damals Pinienkerne für neun Franken, kochten und schauten Fussball.» Dennoch wusste er bei Drehbeginn noch nicht, was er den Landfrauen kochen will. Doch als ihm auf dem Bauernhof eines seiner vielen Kochbücher aus den Händen fiel, entschied er sich einfach für das Menü auf der zufällig aufgeschlagenen Seite: Pansotti mit Brennnessel-Kräuter-Ricotta-Füllung an einer Baumnuss-Sauce. Fitze gibt zu: «Ehrlicherweise hilft mir der Zufall sehr oft im Leben.»