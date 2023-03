«Ich möchte mehr Macht im Kleinen»

Was meinen Sie?

Viele Menschen in Kolumbien hatten sich an den Krieg gewöhnt. Er war alltäglich, er teilte ihre Welt in Gut und Böse. Viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer stimmten gegen das Friedensabkommen in einer Mischung aus Wut und Gerechtigkeitsempfinden: Brutal und skrupellos hätten die Rebellen das Land terrorisiert. Die Farc-Kämpfer gehörten in den Knast, nicht integriert.