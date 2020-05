Steff la Cheffe löst ihre «Chnörz» mit Spiritualität

Steff la Cheffe bläst an einer Pusteblume, die Flugschirme wehen davon. Wenn sie loslässt, lösen sich ihre «Chnörz», so die Erkenntnis. «Deshalb habe ich angefangen, bei mir aufzuräumen. Habe mich einfach um mich als Mensch gekümmert.» Ein langer Prozess. «Ei Schritt füre, ei Schritt zrügg», singt sie in «Schritt». «Das Um-sich-Kümmern hört nie auf, wie Wäsche waschen. Du kannst alle Wäsche frisch gewaschen versorgt haben, aber am Abend legst du wieder die gebrauchte Unterwäsche in den Korb, und es fängt von Neuem an. Das muss man als Mensch aushalten.»