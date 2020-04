Susanne Wille gibt «10vor10»-Moderation ab

Jetzt also der Schritt aus dem Scheinwerferlicht. Dass sie nun nicht mehr vor der Kamera, sondern hinter den Kulissen wirkt, war Absicht, wie Susanne Wille gegenüber schweizer-illustrierte.ch sagt: «Es war ein bewusster Entscheid für mehr Verantwortung und auch Gestaltungskraft. Hinter den Kulissen hat sich mein Fokus schon in den letzten Jahren verschoben. Ich habe an digitalen Transformationsprojekten gearbeitet, bin also eng dabei im Aufbruch des Hauses. In der Medienwelt bleibt kein Stein auf dem anderen. In diesen spannenden Zeiten die Ärmel hochzukrempeln und Einsatz zeigen, das gefällt mir.»