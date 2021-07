«Tatort»-Star Rachel Braunschweig füllt die letzte CV-Lücke

Als Zehnjährige besucht sie mit den Eltern im Zürcher Opernhaus das Musical «Fiddler on the Roof». «Ein prägendes Erlebnis», erinnert sie sich. Literatur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in ihrem Leben. «Ich habe grosse Affinität zur Sprache, imitierte früh Dialekte, lernte Texte auswendig und trug sie gern vor.» Nach ihrem Germanistik- und Komparatistikstudium absolviert Braunschweig wegen der ablehnenden Haltung des Vaters heimlich die Aufnahmeprüfung an die Schauspielschule. «Heute ist er mächtig stolz auf mich, verfolgt sehr interessiert, was ich tue.»