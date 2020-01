Tiziana Gulino: «Ich brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten»

Was ist in Ihrem Leben seither alles passiert?

So viel! Das erste Album nach «TVOS» ist rückblickend nicht so sehr Tiziana wie das aktuelle «My Voice». Es war eine wichtige Erfahrung für mich, selber Songs zu schreiben und zu entscheiden, was aufs Album kommt und was nicht. Ich hatte zudem das grosse Glück, dass ich viel für Auftritte gebucht wurde. Ich singe auch immer noch super gerne an Hochzeiten. Und die Engagements bei Musicals wie «Ewigi Liebi» oder der Niederdorfoper sind natürlich auch super Erfahrungen. Dass ich so viele verschiedene Dinge ausprobieren kann, macht mich sehr dankbar.