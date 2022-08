«Dania hat meinen Namen angenommen»

Fast neun Jahre sind sie verliebt, zwei davon verlobt und seit wenigen Tagen verheiratet: «The Voice of Switzerland»- Siegerin 2014 Tiziana Gulino, 25, und Partnerin Dania Maruccia, 26, konnten den lang ersehnten Schritt in den Hafen der Ehe machen. In der Sagibeiz in Murg SG feierte das Paar am 20. August mit rund 100 Gästen eine romantisch-fröhliche Hochzeit im Boho-Stil.