Wie meinst du?

Seit ich gestern erfahren habe, dass es erneut eine Verschiebung für die Ehe für alle gibt, brodelt es in mir! Es macht mich so wütend, dass Menschen in Machtpositionen darüber entscheiden, wie wir unser Leben leben dürfen. Ich will mich dieser Willkür nicht mehr beugen und darum bestimmen wir nun selber, ob, wie und wann wir heiraten.