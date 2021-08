«Let’s get married» – lass uns heiraten! Alexandra Maurer, 39, lacht laut heraus. Die Freude, Liebe und Erleichterung sind gross. Drei Jahre haben die Zürcher Moderatorin und ihr Partner Greg Sadlier, 41, seit ihrer Verlobung im Sommer 2018 auf den Moment gewartet, wo sie einander «I do» sagen können. Und nun ist es im Membersclub The Ned London, mitten in der englischen Metropole, endlich so weit.