«Fabienne in ihrem wunderschönen Kleid mit ihrem Vater zu sehen, ist ein Moment, den ich nie vergessen werde», sagt Mario Gyr. «Mich hats umgehauen, der Tag war einfach perfekt», sagt sie. Beide haben weniger von einer klassischen Hochzeit geträumt als viel-mehr von einem fröhlichen Sommerfest mit Grill und einem Glacewagen – für ihn mit der Sorte Schoggi und für sie als «waschechte Zugerin» mit Amarena. «Wir wollen einfach unsere Liebe vor Freunden und Familie offiziell machen – am oder auf dem Wasser», sagt sie, die in Oberägeri ZG am Ägerisee aufgewachsen ist. «Es ist das Element, das uns beiden sehr wichtig ist», sagt der Ruder-Olympiasieger, Europa- und Weltmeister im Leichtgewichts-Vierer. Mit der Sunset Bar Luzern fanden sie nach langem Suchen die ideale Location für das Fest.