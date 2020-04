«TVOS»-Favorit Remo: «Das war ein Schlag ins Gesicht»

Was gefällt dir an deinem Coach Noah?

Er ist ein sehr cooler und offener Typ und ich konnte viel von ihm lernen. Er ist in der Schweiz ja auch ein grosser Star und von so jemandem Tipps zu bekommen, ist mega wertvoll. Früher habe ich ihn vor der Bühne bejubelt und jetzt kennt er meinen Namen und coacht mich. Das ist super. Es geht aber nicht nur um die Musik, er fragt auch sonst oft wie es mir geht oder wie es in der Schule läuft.