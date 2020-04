«TVOS»-Lorena: «Schutz ist wichtiger als eine Liveshow»

Lorena Beadini, wie war die Zeit, in der nicht klar war, wie es weitergeht?

Ich muss sagen, ich war die ganze Zeit sehr optimistisch. Aber auch wenn es nicht stattgefunden hätte, wäre es halt so gewesen. Wir befinden uns in einer schwierige Situation im Moment und da ist es wichtiger, dass wir gut geschützt sind, als dass wir eine grosse Liveshow abfeiern können. Und so wie es jetzt gelöst ist, schaden wir niemanden.