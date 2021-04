Dann gucken sie mich schelmisch an, als wären wir beste Freunde, obwohl sie gerade jiddische Syntax imitiert haben und gern auch jiddische Aussprache mit rollendem R, was ich immer als leicht übergriffig empfinde. Ich gehe ja auch nicht in die Pizzeria und benutze beim Bestellen falsches Deutsch. Aber wie dem auch sei, der Witz war wirklich nicht schlecht, und immerhin, es war ein jüdischer Witz, kein Judenwitz, was völlig verschiedene Dinge sind. Jüdische Witze sind etwas, das auch Jüdinnen und Juden erzählen würden. Sie machen es trotzdem fast nie.