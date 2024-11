Wichtiger Fall in Chur

So ging auch der Vergewaltigungsfall in Chur nicht spurlos an der Schauspielerin vorbei. «Da beschäftigst du dich den ganzen Tag damit, und dann gehst du nach Hause, liest den Liveticker über den Churer Fall und denkst nur, es ist einfach überall!» Für die Opfer, so sagt Hunziker, sei es furchtbar, dass die Tat so öffentlich behandelt wurde. Dennoch: «Es ist so wichtig. Bisher fanden all diese Verhandlungen immer hinter verschlossenen Türen statt, aber nun sieht die Schweizer Bevölkerung, was wirklich vor Gericht geschieht, welche Fragen sich die Frau gefallen lassen muss, und versteht vielleicht auch, weshalb so wenige Vergewaltigungen angezeigt werden.»